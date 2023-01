Lola Flores

Supongo que tendría mucho mérito pero a mí siempre me provocó rechazó ese folklorismo de gente que decía morir por España y luego no pagaba impuestos, de quienes cantaban a Franco pero no eran políticos. No soporté a Lola , por eso me parece desmesurado todo lo que se ha montado con el centenario de su nacimiento. Es normal que se la recuerde, incluso que pongan un museo como los que se han dedicado a otros artistas pero que el informativo de Canal Sur se haga desde Jerez creo yo que tiene más que ver con el Clan Jerezano de esta empresa pública que con una decisión basada en el rigor.