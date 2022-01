Locura. Por Antonio Ares en Médicos y Pacientes

“La sexta temporada empezaba como las anteriores. Parecía que el éxito se había convertido en su seña de identidad. En la noche de los lunes, como sin quererlo, se había instaurado como el programa más visto en las cadenas de televisión en abierto. A Master Chef Celebrity se le auguraban todos los parabienes sin competidores, ni de lejos. Nada más empezar, la audiencia se percató de que Verónica no estaba bien. Sus estridencias y sus salidas de tono no se correspondían con esa Kika que nos encandiló a principios de la década de los noventa. Su postura ante las cámaras, a las que había dedicado su vida, no transmitía esa alegría e inocencia que siempre fueron sus señas de identidad. Con el devenir de los capítulos, de cajas ocultas, de platos extraños y de recetas complicadas, la situación se fue empeorando. Las redes sociales y los comentarios con tono de mofa hicieron el resto. Con tantos medios y asesores ¿Nadie supo ver lo que estaba pasando?. El resultado el más ruin, el desenlace a prueba de remordimientos…..”