Llevadores de maletas. Por Fernando Santiago

Los ingleses, siempre tan sutiles, llaman “carrier bag” a esos asesores que acompañan a los altos cargos para hacerles la vida más cómoda. Suelen llevarles la maleta, el bolso y las maletas a ellas, por eso los políticos van siempre tan sueltos de manos, salvo Bruno, que va con su mochila a todos lados, aunque acompañado de una corte de quitapelusas. Fíjense ustedes siempre en el segundo plano de las imágenes, los que llevan la maleta que solo dan un paso adelante en el caso de que haya un periodista impertinente que moleste al jefe, como ahora ocurre con el Caso Koldo que inició su vida profesional como portero de discoteca, oficio que ha dado doctores y diputados, se ve que es muy provechoso, quizás por lo que han visto, he escuchado que llaman asistentes a lo que antes eran asesores, la ley denomina personal eventual o personal de confianza, pueden pasar de porteros a consejeros de RENFE. Algunos han nombrado como asesores a su chófer particular como la actual vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, para evitar el caso de un alto mandatario del PP que tuvo que indemnizar generosamente a un chófer que había guardado fotos y audios según parece comprometidos, por lo que pudiera pasar. Sería menester establecer requisitos para ser nombrado asesor, sistemas transparentes para el acceso a estas plazas, cantidad de personal que se puede nombrar, formación, así nos evitamos que el Supremo invalide nombramientos porque la persona en cuestión no reúna las características requeridas. Siempre he defendido que los periodistas no deberían ser nombrados como asesores porque son profesionales como cualquiera que prestan su servicio en la administración, lo que ocurre es que todos los partidos sin excepción donde hay periodismo ven propaganda. Carlos Díaz, en los momentos de mayor dispendio, llegó a tener solo dos asesores, y no se notó nada. Kichi, que decía venir del 15M, anticapitalista y todo lo demás, nombró a sus amigos e incluso se trajo a un tipo de Getafe acompañado de su pareja, a la que algunos otros asesores y amigos del poder podémico le cantaron una copla para que fuera en la lista de las elecciones europeas, como no salió se refugió en Eléctrica de Cádiz sin competencia alguna en la materia hasta el punto de dejar u gran marrón . Ha habido asesores elegidos por ser amigos del baranda de turno, incluso ha habido amantes que se pavoneaban por los pasillos del poder como si fueran jefes de estado, dando órdenes a los empleados públicos al calor de su cercanía al mando, hermanos de vicepresidentes o pelotas de turno sin más formación que haber sido voluntarios del partido, élites extractivas de rentas, Luca Brasi.