Listas independientes

Lo menos hay en marcha cuatro proyectos de candidaturas independientes de cara a las próximas elecciones municipales. La anunciada por Eugenio Belgrano, otras promovidas por Ignacio Moreno, Juanma Pérez Dorao y José Blas Fernández. Me parece perfecto. Desde aquí les digo que como no se pongan todos de acuerdo no van a sacar nada. Si los gaditanos tienen que elegir entre cuatro candidaturas independientes no saldrá ni una. Le pasó a Emilio de la Cruz, que hubo gente que voto la candidatura de Araceli Hernández quizás por error lo que le impidió salir y , al final, le dio la mayoría absoluta a Teófila Martínez.