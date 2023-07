El estado de la limpieza en Cádiz no tiene que ver con los recursos que dedique el Ayuntamiento sino con la educación de los vecinos. Si tenemos una ciudad de guarros, por mucho dinero que dedique el Ayuntamiento, no se notará. Encima están los 20 mil perros de la ciudad. Algunos dueños recogen las caquitas, otros las dejan en la calle. Algunos dueños llevan agua jabonosa y echan un chorreón así con desgana, la pringue se queda en la calle. Los dueños de esos perros no pagan ni un euro más por ensuciar las calles. Esos son los problemas de la ciudad. Aparte del hecho de que por muchas sanciones previstas en la ordenanza si la policía local no se dedica a poner multas, no sirven para nada. La gente dejará la basura al pie de los contenedores, ensuciará las calles y no pasará nada. Rafael Garófano siempre cuenta que cuando él llevaba la responsabilidad de la policía local cada mañana preguntaba: cuántas multas que no sean de tráfico se han puesto. La policía local tiene también la responsabildad de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas.