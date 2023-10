Licencias. Por Fernando Santiago

El desgraciado incendio de dos discotecas en Murcia tiene su origen en la denegación de la licencia con una orden de cierre hace que no cumplió y el Ayuntamiento no hizo cumplir. Algo debe cambiar en España para que se haga cumplir la legalidad. Se abren establecimientos sin licencia , en el caso de la hostelería con el riesgo evidente sobre las vidas de las personas. No es un caso aislado ni pasa solo en Murcia. Ahora nos hemos enterado de lo que ocurría en dos discotecas , pero pasa por toda España. Los dueños prefieren pagar una multa antes que cumplir los requisitos que determina la ley. Mientras no haya inspectores y la administración tenga capacidad coercitiva, no se cumplirá. Nos enteramos cuando ocurre una tragedia, caso contrario no pasa nada. No ocurre solo en la hostelería, basta fijarse en la cantidad de chalets sin permiso que hay por todos lados. En Chiclana y en El Palmar donde más, pero en toda la provincia la gente se compra una parcela y se construyen un chalet , enganchan la luz a la red, si pueden el agua y si no abren un pozo, ponen una fosa séptica y a vivir. Luego reclaman que les arreglen el carril, les recojan la basura , al final que les legalicen la vivienda, si hay sentencia de derribo da lo mismo, porque los ayuntamientos dicen no disponer de medios. Cuando alcanza a miles de viviendas se convierte en un problema político, lo vimos cuando los ilegales crearon un partido en Chiclana, el PVRE, que le dio el gobierno municipal el PP con todo tipo de promesas que no pudieron cumplir. Los ayuntamientos cobran el IBI aunque la vivienda tenga menos papeles que una liebre En su día Hernán Díaz llegó a la alcaldía de El Puerto porque se puso a darles luz a las viviendas ilegales. Además de la hostelería y los chalets de la costa, en todos lados se hacen obras sin el permiso correspondiente. Nada más que tienen ustedes que pensar en el vecino que daba martillazos a deshora, la eliminación de los escombros a prisa y corriendo a primera hora de la mañana , cosas así. Baste decir que en la provincia de Cádiz hay dos inspectores para supervisar 40 mil viviendas con fines turísticos, imposible que se pueda controlar la proliferación de este tipo de pisos. . Digo más: con la misma ordenanza de terrazas gaditana ahora los bares y restaurantes han multiplicado por dos el número de mesas, miren ustedes calle Nueva, Canalejas, San Francisco y el resto, el doble que hace cinco meses. No puede ser una cuestión de interpretación, será que ahora el Ayuntamiento mira para otro lado la ocupación abusiva de la vía pública . La España del por la cara, del lo quiere con IVA o sin IVA, del dinero negro, los evasores y la amnistía fiscal de Rajoy. El que venga detrás que arree.