Libertad de expresión. Por Fernando Santiago

Como escribió en una famosa sentencia el juez del Tribunal Supremo de los EEUU Oliver Wendell Holmes, la libertad de expresión existe para proteger opiniones minoritarias o desagradables.. Como dijo Luis María Anson “o se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión”. En España somos muy dados a los autos de fe, a querer resolver todo a golpe de código penal y denuncias en los juzgados . Viene a cuento del famoso muñeco de Pedro Sánchez en la calle Ferraz que un atajo de descerebrados golpearon con saña el día de Nochevieja. El PSOE se ha apresurado a denunciar los hechos por un supuesto delito de odio. Se da la paradoja que hay una imputación de cuatro años de cárcel para unos majaras que colgaron de un puente un muñeco que simulaba ser el jugador del Real Madrid Vinicius Jr. Si por cada loco que hiciera una estupidez tuviéramos que ir a los juzgados, nos faltarían jueces para administrar justicia. Se aprobó una ley que estipula una sanción administrativa por apología del franquismo mientras se pretende retirar del Código Penal la apología del terrorismo, el escarnio a la religión y las ofensas al Jefe del Estado. Por lo que se ve el legislador actúa en función de sus propias manías. A mí me parece bien que se retire del Código Penal la blasfemia y las ofensas al Rey. No veo razón por la que no se pueda ridiculizar cualquier idea religiosa porque al fin y al cabo se trata solo de ideas. Podríamos dejar, si acaso, como excepción la sátira hacia minorías vulnerables, y aún así con mucho cuidado . El legislador mejor haría en retirar toda mención a sanciones por la expresión de ideas. La Constitución acoge en su seno incluso a quienes están en su contra así que eso de “lealtad constitucional” está fuera de lugar. Vale, los independentistas son racistas y supremacistas, los que cometieron delitos han sido juzgados o están en busca y captura, por mucho que la coalición de gobierno busque la exoneración de sus delitos. Lo mismo diría de los salvajes que aporrean muñecos: son carajotes, pero inofensivos. Si cometieran algún acto violento contra el mobiliario urbano o contra personas, independientemente de el cargo de estas personas, que los persiga la justicia. Ojalá nadie vote a Ortega Smith ni a Puigdemont, ni al Generalísimo de Roche ni al yerno de Pepe el de la Gloria, a los racistas, franquistas y machistas , tengan la bandera que tengan. La libertad de expresión existe hasta para los tontos que se escudan en seudónimos y campan a sus anchas por las redes sociales, ofendidos por cualquier tontería, sea ponerse una camiseta del Cádiz por la calle Ancha , la manera de cargar un paso o cualquier copla de carnaval.