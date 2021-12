Sobre la Ley Mordaza

Se le puso ese nombre porque la Ley de Seguridad Ciudadana impide fotografiar y hacer vídeos de los policías en su actuación. Es una de las normas que se pretende eliminar y a mí no solo me parece bien, me parece perfecto y muy necesario. No se puede impedir el trabajo de la gente ni la difusión de imágenes. No se pone en peligro a los policías, a los que solo se reconoce por su número. No llevan razón en esto los sindicatos policiales. Del resto se pueden discutir las manifestaciones espontáneas, dos horas para identificar a la gente, etc.En esos temas no estoy tan seguro de quién lleva la razón. A mí no me ha parado jamás la policía para que me identifiquen, la verdad. Y aunque sean ilegales, estos días ha habido decenas de manifestaciones no comunicadas a la autoridad, así que no sé si hay algún problema al respecto.

Por supuesto, los policías, como cualquier ciudadano, pueden manifestarse y expresar su opinión sobre una propuesta de cambio legislativo. No le veo problema, pero tampoco mayor autoridad.