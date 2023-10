Leonoritis

He de confesar que todo lo relitavo a la Princesa de Asturias me es indiferente. Me da igual dónde estudia, qué viste, lo que le dicen sus compañeros de la Academia Militar, si hay un gaditano o tres al frente de la Academia. Veo normal que jure la Constitución, aunque todo lo que gira en torno a este acto me parece excesivo. Digo más: lo que vaya a decir Leonor me da igual antes de que lo diga, si habla catalán , gallego y euskera o si lo hace en bable y en caló.