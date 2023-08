Larga vida a los asociales. Por Fernando Santiago

El verano es un tormento para los que somos asociales. Es raro el día que no hay algún evento o que te invitan a cualquier actividad social, vienen por aquí los gaditanos que viven en Madrid o Sevilla y todos quieren comer o, lo que es peor, cenar hasta altas horas de la madrugada. Los asociales no tenemos ayuda, nos tenemos que defender con todo tipo de subterfugios. Aquí se protege al chorlitejo, a la tortuga boba o al lince pero a los asociales no se nos cuida. Por supuesto no se me ocurriría ir a ese evento de postureo que se hace en la playa de Sanlúcar con la excusa de las carreras de caballos: ni uno de los que saca Ignacio Casas va a ver las carreras, sino a que le vean en los palcos o, lo que es peor, a una croquetada. Qué decir de los eventos de los pijos de Vistahermosa, todos de un blanco reluciente, maqueados para la ocasión, sea con motivo del bridge, el golf o el croquet, incluso arreglados pero informales para escuchar en el centro cultural cualquier evento ultraderechista, si puede ser por algún exministro de Felipe González. También hay eventos literarios de todo tipo aprovechando que andan por aquí los poetas de izquierdas, sea en Rota, en Sanlúcar e incluso ¡en Puerto Real! Es una fatiga, no sabe uno qué inventar para no ir a los sitios. Al mamarracho de la guayabera ya dije hace años que no iba, no me apunto a eventos de figureo ni a aquelarres fachas con la excusa de esa camisa conocida en Cádiz por seriana, propia de barberos y de vendedores de marisco . Es raro el día que no hay algún evento de carnaval por parte de los autores, los coristas , los intérpretes, los ejecutantes o los ejecutados. No contentos con pegar la brasa durante el carnaval , extienden al verano sus Me Río de Janeiro, Lo Mejón de lo Mejón o ese artefacto llamado ASCOGA, signifique lo que signifique. Fiestas en La Negrita, cañonazos en Puntales, festejos para los señoritos en el Club Náutico cada dos por tres. Todos los días una ceremonia religiosa para festejar el Carmen, las vírgenes de agosto, La Oliva, el aniversario de no sé qué imagen o de cualquier cofradía. Hay fechas para todos. Por la provincia si te descuidas te invitan a los Moros y Cristianos, al polo en Sotogrande, a alguna regata de yo qué sé qué, a Montenmedio e incluso al Colorao, de Conil al lao. Siempre hay de guardia algún organizador con ganas de invitar al festejo más inverosímil. Ahora nos anuncian un club cultural en Roche y dentro de poco habrá otro en el Novo. Ya hay conciertos en cada rincón, el Concert, el Bahía Sound, el Cabaret, el No Sin Música o el que sea, siempre con un photocall para que ministras y presidentes dejen su impronta . Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido.