La patronal de hostelería dice que habrá un descenso en la ocupación hotelera en la ciudad de Cádiz. La culpa la deben tener los camareros, que quieren cobrar un sueldo digno los muy canallas, la tiene el Kichi que no hizo lo que debía hacer (aunque no se sepa qué era), la tiene el calor que ha provocado Pedro Sánchez, la tienen los rojos que no quieren que vengan camareros de Marruecos.