LLORECA que pague mejor

Me encanta eso de LLORECA que dice que va a contratar a antiguos menores tutelados con varias ONG, alguna un poco rara, entre otras cosas no esta Cardjin. Volvamos a decir lo evidente: si pagaran bien, si no explotasen a los camareros, si al menos se cumpliese el convenio, no haría falta traer a nadie de Marruecos ni usar a menores extutelados o como sea el alambicado proyecto que hoy presentan. Que no hagan contrataos de cuatro horas con jornadas de 12 horas, es así de sencillo.