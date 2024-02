He de confesar que yo son un poco lombrosiano, vea las hechuras de alguien y me parece que su aspecto ya le delata. Me pasa con el tal Koldo, el asesor áulico del que fuera ministro Ábalos, que según parece se hizo de oro con las comisiones de las mascarillas en tiempo de pandemia, todo en términos presuntos, faltaría más. Ahora nadie sabía nada, nadie le conocía, ni los gobiernos de Baleares ni el de Canarias, ni el Ministerio de Transportes. Todos miran al tendido, como si la cosa no fuera con ellos. Alguien que vea la cara y las formas de Koldo debería haber sabido lo que se venía. Por si fuera poco, el PSOE se ha pegado un tiro en el pie, ya no podrá hacerle muchos reproches a Díaz Ayuso.