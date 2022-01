Kichi, tú no eres de Cadi

Creo que lo he contado, pero no me resisto a repetirlo. En las elecciones municipales de 1995 yo me presentaba a la alcaldía por IU. El PSOE había quitado a Carlos Díaz para poner a Fermín Moral. Fue el año que barrió Teófila Martínez. Dos días antes del de las votaciones me encontré a Fermín: "voy a ganar, todo el mundo me para por la calle para decirme que me va a votar". Le miré con escepticismo "parece que vivieras en la Luna". A mí también me lo decía todo el mundo, pero ya tenía la experiencia de que me lo dijeron en 1991 y al final sacó mayoría absoluta Carlos Díaz. ¿Si todo el mundo me iba a votar a mí, de dónde habían salido los votantes del PSOE?. Creo que lo mismo le pasa al alcalde, parece que no es de Cádiz. Claro quele paran por la calle a él, lo mismo que a Juancho, a Fran, incluso a La Mala . Pero es el carácter acomodaticio del gaditano, solamente. Be water, my friend.