Conocí a Juan Antonio Delgado cuando llevaba las relaciones con los medios de comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Hacían las conferencias de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa. Estuve en el estreno del documental que promovió Juan Antonio donde guardias que participaron en el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 expresaban sus experiencias, fue en el Hotel Tryp Caleta. Desde aquella época le tengo un extraordinario aprecio, me pareción un hombre valiente que no temía enfrentarse a los mandos para defender a sus compañeros. El azar jugó un papel importante en su vida: Pablo Iglesias le invitó a una tertulia en La Tuerka, luego se fueron a tomar algo y ahí surgió una buena relación personal, lo que hizo que Iglesias le propusiese ir en la lista de Podemos por la provincia de Cádiz. Siempre me pareció injusto que Juan Antonio fuera de número dos detrás de Noelia Vera cuyo único mérito conocido era haber sido becaria en La Tuerka. Noelia Vera pasó sin pena ni gloria como diputada por la provincia. Fuese y no hubo nada.