Por supuesto, a un cargo de designación se llega de la misma manera que se sale, por la voluntad de quién te nombró, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero todavía nadie ha dado una explicación. A ver si Ruiz Boix el lunes nos ilustra del motivo por el cual el Gobierno de España ha creído conveniente sustituir a José Pacheco.Todos damos por supuesto que el motivo del cese no es la gestión de Pacheco, sino el hecho de que no quisiera encabezar las listas a las municipales gaditanas de su partido. Al contrario de lo que le pasó a Rafael Román en su momento, que no repitió en la Diputación por aceptar ir al frente del PSOE en las municipales. Los de Adelante recordarán de un momento a otro la famosa tanqueta que tanto en Cádiz dio que hablar, aunque el vehículo solo se usó para retirar un contener de la vía pública. El tiempo dirá si la jugada con Blanca Flores tiene como fin las listas municipales. Entre tanto, Ruiz Boix, desde aquí te lo digo, danos luz.