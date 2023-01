Javi Osuna sobre Modesto

La memoria te puede jugar malas pasadas, haciéndote creer lo contrario de lo que fue. El cerebro, cómodo y vago para recomponer retazos sueltos, un buen día cree que eso fue así y te lo devuelve (aparentemente recompuesto, pero rotundamente falaz), para que lo incorpores como una «certeza». Pero siempre hay una cueva a orillas de aguas cercanas en donde pueden aparecer manuscritos, como los del Mar Muerto, no ya que cuestionen tu fe, sino para demostrarte, a ti y a tu cerebro, que eso no fue así.

Acaba de salir un libro de Carnaval, de dos compañeros de profesión, ambos de acreditada trayectoria. Un libro que merece la pena tener en el anaquel del buen aficionado y del que se podía hacer una recensión crítica —que hoy no voy a hacer— que señale sus luces y sus sombras. Sólo por la sencilla forma en la que Manolo Casal te cuenta sus recuerdos, con la misma narrativa que tanta credibilidad le confería a sus informativos, avala y justifica, con creces su adquisición. De la otra parte literaria me reservo mi opinión.

A partir de mayo de 1989 comenzó Canal Sur Radio a emitir diariamente (desde marzo fuera de antena). Su director, Pepe Cervantes, confió en mí toda la programación de Carnaval para el futuro y venidero 1990. Y me la encargó con plena libertad para hacer, deshacer, diseñar, escoger (personal y contenidos), decidir, qué, cómo, cuándo y cuánto; desde la periodicidad semanal y horaria, hasta la elección de los compañeros, pasando por los jingles, sintonías, caretas, etc. Dice el libro en su página 49.

De modo que no, no se le pudo ocurrir. Primero, porque se me ocurrió a mí, ¡así de concluyente! Y segundo, porque Modesto no estaba en la delegación de Cádiz, estaba en la de Jerez y aceptamos el ofrecimiento que nos hizo de querer participar en esa programación; comprometiéndose a grabar su parte (para no hacerle venir a diario desde Jerez), por tanto, colaboró en un programa, de cuyo nombre, de cuyo contenido, de cuya duración, y de cuya estructura temática, no tuvo absolutamente nada que ver. Mucho menos en la génesis de su nombre.