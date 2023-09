Investidura

Entre hoy y mañana es cuando se juega el PP y Feijóo el gobierno de España y no en manifestaciones en Madrid. Así funciona el sistema democrático español. Es insólito que el PP haga oposición de un gobierno que no ha sido elegido cuando el que está sometido a votación son ellos. Debería esforzarse en contarnos su idea de España y obtener los apoyos suficientes para llegar a los 176 votos en el Congreso. Pensar que "esto es España " porque han reunido 60 mil personas en el Barrio de Salamanca (¿dónde si no?) es mucho decir. España ya habló el 23 de julio y ahora hay que esperar para ver si el Congreso elige un candidato.