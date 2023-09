Investidura

Me parece infame que tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez se planteen otorgar privilegios al País Vasco o Cataluña por mucho que necesiten votos de Junts o PNV para alcanzar la presidencia. Si hay que ir a otras elecciones, no pasa nada. La igualdad de todos los españoles me parece el gran logro de la democracia y de la Constitución, a pesar de la pantomima esa de "los derechos históricos". Cuando dejemos de ser iguales dejamos de ser una nación, de ja de haber democracia. La amnistía es privilegiar a los delincuentes, el referéndum no cabe en la Constitución. Es así de sencillo, diga lo que diga cualquier aspirante y lo pida quien lo pida, sea el camino para cualquier gobierno.