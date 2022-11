Es curioso que cuando se insulta a Isabel Díaz Ayuso es una movilización justa y cuando se hace lo mismo con Irene Montero es una cacería machista. Las dos varas de medir de Podemos y compañeros mártires. Dicho lo cual no soporto a ninguna de las dos. Irene Montero es soberbia, como le dijo el diputado del PP, por no reconocer que se ha equivocado, al tramitar una ley que tiene las consecuencias opuestas a las pretendidas, como le advirió mucha gente, entre otros Juan Carlos Campo, al que le costó el puesto. Inútil es más o menos como Díaz Ayuso, según opiniones. No les veo mucha utilidad a ninguna de las dos. Debo ser un machista y misógino recalcitrante.