Intervención de la OTAN en el Mar Negro

Podemos ha salido contra el envío de buques de guerra españoles al Mar Negro, medida preventiva puesta en marcha por la OTAN, que ya tiene desplegados cazas en las repúblicas bálticas y ha ofrecido otros aviones a los países del Este de Europa. A mí me pasa como a cualquiera, detesto todas las guerras, no quiero ver a ningún español envueltas en ellas, no quiero que mi Gobierno participe en ninguna guerra. Buenismo elevado a la enésima potencia. Dicho lo anterior ¿hay que permanecer callados si Rusia invade Ucrania? Ya invadió Crimea, ha intervenido en Bielorrusia y en Kazajastán, tiene ocupada una parte de Georgia y otra de Moldavia. Nadie le ha impedido esa política expansiva a un país que tiene el PIB más pequeño que Italia pero tiene gas y tiene un poderoso ejército con el que hacer barrabasadas por todo el mundo.