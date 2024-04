No sé qué gana la Semana Santa con la pomposa declaración Interés Turístico Nacional. Aunque sea Internacional, por mucho interés que se tenga , ese título no sirve para nada. Por mucho que el cofrade-comentarista televisivo-diputado Miguel Ángel Sastre Uyá diga lo que quiera. No veo razón, claro, para bajarle el IVA a los artesanos de la Semana Santa con prelación sobre otros.