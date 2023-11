Inteligencia Artificial. Por Fernando Santiago

Anda el mundo revolucionado con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) cuando debería estarlo por la ausencia de inteligencia natural. Hay ya cientos de aplicaciones y páginas que permiten desde escribir unos versos a suplantar a una persona, desde poner a John Lennon a cantar con sus antiguos camaradas a irrumpir en el mundo del porno con la potencia que eso tiene. Digo yo que si se extiende, lo primero que se podría hacer es prescindir de los árbitros en los partidos de fútbol, si la IA tiene el reglamento y la capacidad para ver las jugadas, no hace falta ni los cuatro árbitros de campo, ni el VAR, ni los miles de comentaristas que repiten tópicos como bobos en cada partido. La IA determinaría las incidencias del juego con precisión, sin fallos. El fútbol perdería magia, pero qué le vamos a hacer, desde que irrumpieron las sociedades anónimas deportivas los equipos no son de los aficionados sino de los accionistas, por más que muchos cadistas se crean que por pagar unos euros mandan en el club. Un aspecto relevante, por interesante, sería eliminar el jurado del Concurso de Agrupaciones porque al ser tan minucioso el reglamento la IA daría las calificaciones de inmediato sin miedo a insultos o escarches. Ya no habría jurados que verían como un suplicio el cargo que habían aceptado por propia voluntad, el PP no tendría la tentación, como hizo el Kichi, de nombrar a los amigos del poder o a los compromisos de la plaza Asdrúbal o la plaza de la Reina. No veríamos caras amargas en el palco correspondiente ni comparsistas haciéndose los graciosos ante ese palco. Digo más, se podrían recrear algunos autores desaparecidos en plan Lennon. A mí me gustaría que la IA crease un nuevo Paco Rosado que nos compusiese esos geniales pasodobles, aunque me temo que lo popular sería crear un autor que iría de maldito mientras faltaba a clase, le daba a la raya o maltrataba a su mujer. Me encantaría un Paco Alba, un Cañamaque, incluso una comparsa como “ El Bache” en versión virtual, ya que no se puede hacer una reedición analógica. Igual con un jurado de IA “El Bache” hubiera ganado aquel año y habría tenido continuidad, qué sabe nadie. Podrían haber ganado “Los Cubatas” o “Caleta”, por citar dos casos donde el jurado del momento metió la pata . Lo más parecido a un jurado en la Semana Santa es El Último Tramo, tendido 7 de las cofradías seguidores incondicionales de Vox, habría que diseñar el programa de la IA capilla para hacerla sevillí o talibán, según los gustos de cada cual. Incluso una IA que diese lluvia toda la semana y nos evitase el rollo de las calles tomadas por los capillas, quizás ahora sea mucho pedir pero en un futuro ¿qué sabe nadie?