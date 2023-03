Instituto del Rosario

Me parecía una locura hacer un centro de arte contemporáneo en ese edificio, ya hay uno en el ECCO. Si la Diputación tiene una colección , que se la ceda al ECCO. Una vez descartada esa idea, llenar de oficinas el Rosario me parece un error. Habría que compatibilizar la necesidad de espacio que tenga la Diputación con otras actividades de carácter cultura, según mi modesta opiniónl. Por si fuera poco, en unos años la Diputación recibirá el edificio de la Audiencia Provincial. No sé qué va a hacer con tanto edificio.