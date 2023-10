Informe sobre la pederastia en la Iglesia. Por Fernando Santiago

Un día de 1978 la Guardia Civil dio el alto a dos chavales que iban en un ciclomotor por La Barrosa. Al pararles los chicos, visiblemente nerviosos, dijeron a los agentes que ellos no tenían culpa, que todo era del dueño del chalet. Al entrar los guardias en el lugar señalado pudieron observar que el chalet era un plató de cine con todo tipo de dispositivos donde se rodaban escenas de pornografía infantil, como se pudo comprobar por los rollos de película que allí había y por la gran cantidad de dinero en marcos alemanes, francos franceses y libras esterlinas. La Guardia Civil señaló como responsable a un sacerdote marianista, Jorge Oroz, que daba clase en el colegio San Felipe Neri de Cádiz, donde era famoso por su rigor moral hasta el puntote infligir castigos físicos por llevar una foto de Ornella Mutti en bikini, como le pasó a un reputado profesional gaditano . El sacerdote fue condenado pero la pena fue conmutada, a instancias de la congregación, por una reclusión en una residencia de la orden. Cayó sobre Cádiz un manto de silencio auspiciado por los marianistas, que tenían una notable influencia en la ciudad ya que allí estudiaban o habían estudiado los hijos de la burguesía gaditana. Nada se dijo ni monseñor Antonio Dorado, obispo de Cádiz , hizo referencia alguna a los niños explotados por el sacerdote, con el tiempo el asunto cayó en el olvido. Hace años pudimos localizar a Jorge Oroz en una vivienda de la calle Doctor Esquerdo de Madrid. Este caso no forma parte de los 440 mil que forman parte del informe del Defensor del Pueblo donde se detallan casos de pederastia en la Iglesia Católica española, quizás porque hace 45 años que ocurrieron los hechos. Sí forma parte del estudio el caso de Javier López Luna, director del colegio de los Salesianos de Cádiz, procesado por abuso de menores cuando algún padre conoció lo que ocurría en el despacho del director y tuvo la valentía de denunciarlo. A esa denuncia se sumaron los padres que tuvieron el valor y la dignidad de no callarse. Hubo padres que se manifestaron a favor del que se hacía llamar “Don Javier” pero no tenía problemas en recibir a puerta cerrada a los niños para acometer con ellos juegos físicos que en un caso tuvieron condena. No comprendo que aquellos padres se manifestasen a favor de López Luna., tampoco entiendo que los profesores del centro estuvieran ajenos al caso, o que quienes estaban al frente de la orden Salesiana fueran a defender a uno de los suyos en lugar de apoyar a las víctimas. En este caso Monseñor Zornoza tampoco dijo nada, incluso algunos católicos justificaron a “Don Javier”. Otro día hablamos de la promiscuidad en las cofradías.