Infantilismo revolucionario

El izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo, o algo así, dijo Lenin. El caso es que vivimos en una sociedad infantilizada donde la gente toma decisiones sin asumir las consecuencias. Hay seis personas pendientes de resolución judicial por los disturbios del Metal. De ellas tres no tienen nada que ver con el Metal y dos son delincuentes. Ahora se monta un show porque tienen que comparecer ante el juez. La justicia dirá si son responsables o no, ya veremos. ¿Que podrían haberles enviado una citación en lugar de que la policía fuera a detenerlos a sus casas? Puede. Pero me parece a mí que lo que se pretende es la actuación sin responsabilidad. Lo gallardo, lo valeroso, lo digno, es decir: "sí, yo protesté y asumo las consecuencias de mis actos". El resto es actuar como los niños chicos. Y quienes lo amparan o lo jalean son unos inconscientes. Esos 400 que iban ayer por Cádiz no difieren mucho de los majaretas antivacunas.