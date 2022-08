Indultos. Por Fernando Santiago

He tratado personalmente a cuatro de los condenados por el Supremo: Manolo Chaves, Pepe Griñán, Gaspar Zarrías , Antonio Fernández y Agustín Barberá. Del resto no puedo hablar más de lo que he leído en la prensa u oído en la radio, no los conozco por lo que no puede decir más que supongo que serán como los que sí he tratado. Aunque ya se ha dicho conviene repetir: ninguno se ha enriquecido. Uno de ellos es vecino mío, vive en la misma casa del centro de Cádiz de toda la vida, me lo cruzo muy a menudo , siempre solo , con un andar cansado ,el lenguaje corporal de la persona derrotada. No han sustraído ni un solo euro, pueden ser responsables en mayor o menor medida del dinero mal empleado en comisiones, intrusos y similares . El sistema era perverso, tenía como único fin conseguir la paz social y apuntalar una red clientelar para perpetuar en el poder al PSOE, como hace el PP en su ámbito, por cierto. Confieso que me produciría dolor ver entrar en la cárcel a cualquiera de ellos . Creo que todos los condenados ya han sufrido la pena pública después de 11 años, que el PSOE ha sufrido el castigo político que le corresponde, lo que estoy seguro es que no ha habido ni prevaricación ni malversación, al menos entre las personas que hablamos. No soy jurisperito así que lo que diga al respecto, sin conocer la sentencia, como nos pasa a todos, no tiene ningún valor pero resulta raro que ejecutar una ley aprobada en el Parlamento pueda ser prevaricación. Yo creía que prevaricar era adoptar una resolución injusta a sabiendas, difícil si se trata de cumplir con lo legislado. Para qué entrar en el desvarío del “debería haber sabido” , impropias del derecho penal, dicho esto por un ignorante en la materia como anticipé. Nadie ha robado 600 millones de euros como aseguran algunos descerebrados, se ha empleado mal una parte de ese dinero para beneficiar a una minoría , lo que no debió ocurrir. Cualquiera que conozca a las personas señaladas sabe de su honradez y de su austeridad. Como se sabe, la familia de Griñán ha iniciado una recogida de firmas para pedir el indulto, iniciativa que me parece justa y oportuna. Creo que llegado el caso debería ser extensivo al resto si reúnen los requisitos . Me parecería insólito que una persona como Pepe Griñán, de 76 años, fuera a la cárcel por este asunto. Es probable que haya que cambiar la legislación sobre indultos, medida de gracia de la que disponen todos los gobiernos democráticos del mundo, a veces aplicada como medida compasiva, otras para ayudar a algún amigo. Que se haya indultado a los presos independentistas y que acabaran en la cárcel alguno de los condenados por los ERE sería una infamia . A ver qué dicen el Constitucional y el Gobierno.