Dice el Secretario de Estado de Seguridad que la presencia de narcolanchas produce incomodidad. Es gracioso cómo estos políticos juegan con las palabras. A mí me produce indignación, como me produjo el día del asesinato de los dos guardias civiles con el ministro Marlaska en la procincia, de la que ha sido diputado, y no se atrevió a ir a Barbate. La misma indignación.Dice el tal Rafael Pérez o como sea que se llame , que declarar Cádiz Zona de Especial Singularidad no es tarea fácil. Si fuera fácil lo haría cualquiera, no sé para qué le pagamos.