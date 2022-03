A mí me parece bien que se peatonalice un tramo de 20 metros de la calle Marianista Cubillo, frente al Instituto Drago. Creo que el Ayuntamiento y Martín Vila deciden en función del interés general. Que algunos tengan que recorrer en sus coches unos metros más no creo que sea dramático. El beneficio conseguido es mayor. No se impone nada, por cierto, decide quien tiene capacidad legal para hacerlo, el Ayuntamiento. Es lo justo y lo democrático. Se impone igual que se impuso en su día construir un instituto en una parcela tan pequeña, sin instalaciones deportivas y sin espacio de convivencia frente al centro. Impusieron quienes no buscaron una solución al problema.