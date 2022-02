Igualdad salarial entre hombres y mujeres

Ni conozco ni un solo caso de un hombre y una mujer que hagan el mismo trabajo y reciba la mujer menos que el hombre. Debe haberlo, pero yo no lo conozco. Es muy probable que si se saca la media de lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, es tos ganen más. Lo que no sé es de dónde sacan los datos para afirmarlo con tanta rotundidad, incluso con cifras exactas. El problema está en el tipo de trabajo que tienen muchas mujeres, no que haya una maldad a la hora de pagarlas por ser mujeres. Es como si se hiciera la estadística y se dijese: las personas de origen africano ganan menos que las de origen europeo. Claro, marroquíes, senegaleses, cameruneses, suelen ser los que recogen la fresa, varean la aceituna o se embarcan en pesqueros. Trabajos que los españoles no quieren hacer. Pues tiene el mismo resultado.