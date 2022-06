De Iberdrolona al olonanismo

No creo que Macarena Olona aporte nada a Vox, al menos en las elecciones andaluzas. No solo no ha nacido ni vivido jamás en Andalucía, es que es una marciana. Cuando habla de tanquetas queda ridícula. Cualquier militante hubiera hecho un papel mejor, el mismo yerno de Pepe el de la Gloria. Total, para repetir consignas todo vale. Macarena es, si acaso , un poco más extravagante, un poco insólita hasta para Vox.