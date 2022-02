LOS ILEGALES. Por Fernando Santiago

“El mundo tiene dos papas, hay dos reyes en España, si Cádiz tiene dos carnavales, no sé de qué la gente se extraña” cantan Paco Mesa y el Gómez en Free Tour Gaditano. Digo más, en una ciudad con tal número de ilegales no hay que sorprenderse de que haya un carnaval ilegal, metáfora para referirnos a que el carnaval que empieza el sábado está fuera de la ordenación municipal salvo la fiesta local del día 1. En el fondo es como debería ser todos los años: el Ayuntamiento que se limite a la limpieza, el orden público, protección civil, emergencias, tráfico y licencias de ocupación de la vía pública. Es decir, facilitar que la gente salga a la calle sin riesgo. El concurso se ha convertido en un petardo impresionante hasta el punto de que los que han adquirido más fama se han montado la guerra por su cuenta para ganar dinero: musicales como los de Tino o Selu, antologías , hasta la chirigota de Rufo saca una. Bienvenido, que se cree un artista, El Balsero no sale del Pay Pay . Por cierto, hay cantidad de maestros que salen en el carnaval , a algunos les da vergüenza decirse a sí mismos profesores. Este será un fin de semana ilegal, con romanceros y callejeras en plena anarquía por las calles, un caos en el más genuino origen del carnaval, antes de que Oscar Iradi impusiese ese espíritu reglamentista que todavía nos persigue. La ilegalidad es la esencia misma de la ciudad, así que no es de extrañar que estemos en nuestra salsa. Una ciudad donde la mayoría quiere tener una paga del Estado alegando sordera, cojera , dolor de espalda o cualquier otra dolencia.. Una ciudad donde la gente jamás pide licencia para hacer una obra, se limita a esconder los escombros , ya da igual si ponen aluminio en el Casco , tan es así que hasta el ayuntamiento va a ofrecerle una moratoria al PVC . Los mismos que están locos por una paga, una prejubilación, una invalidez, cuando pagan no quieren IVA, como si el Estado se financiase con dinero caído del cielo. Una ciudad que en lugar de aplicar una ordenanza de terrazas, los establecimientos ocupan el triple de los permitido y se ofenden si el Ayuntamiento les pide que cumplan, hasta el propio alcalde se muestra contemporizador, como cuando justificó a los que vendían pescado sin licencia, los chavales. Beneficiaros de las paguitas son los políticos, los 14 concejales y 20 asesores del Ayuntamiento, los 20 diputados y 40 asesores de la Diputación, los innumerables apesebrados de la Junta por el PP , liberados en el Gobierno de España, paguitas al fin y al cabo, con excepciones de algunos que al menos se ganan el sueldo . Digo yo que puestos a cantar por Los Ilegales el alcalde diría “hay un tipo dentro del espejo /que me mira con cara de conejo”.