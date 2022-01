Hoy se termina la Avenida Transversal

Se empezó a hablar de esta nueva vía porque había que distribuir el tráfico que entrara en la ciudad desde el nuevo puente, entre la Avenida de Huelva y el espacio libre donde estaban los cuarteles de Varela. Se decía que así un vehículo podía ir a la Avenida e incluso al Paseo Martímo. Ha quedado un poco raro llegar al Paseo Marítimo, desde luego, pero hay que reconocer que se tardó menos en hacer el puente que la calle. Un puente de 500 millones, con tramo desmontable, plataforma para el tranvía, que se paralizó por la crisis. Aún así se acabó hace seis años y hasta hoy no se ha terminado la calle que le daba continuidad. Eso viene a demostrar que somos más torpes de lo que es el Ministerio de Transportes , Movilidad y Agenda Urbana, antes MOPU. Una de las concejalas más inútiles del Equipo de Gobierno, Eva Tubío(chavalas y chavales) es la que ha salido a dar explicaciones del motivo por el que han tardado ellos seis años:que si las permutas, el derribo, el chalet de no sé qué. Bla, bla, bla. Seis años para un tramo de calle de apenas 20 metros, ese es el ritmo. Y gracias a que la parcela que quedó vacante la vendieron en subasta para viviendas de renta libre, que si no aún estamos esperando. Gracias a los abominables ricos se ha podido terminar la calle.