Hoy se despide Irene García ante la prensa

Conferencia de prensa de la todavía presidenta de la Diputación tras haber asistido a la visita del Rey a El Puerto como último acto protocolario. El viernes tomará posesión de la presidencia el secretario provincial socialista Juan Carlos Ruiz Boix.La Diputación es un hervidero de rumores: si el nuevo presidente mantendrá en sus funciones a todos los diputados, si José María Román seguirá de vicepresidente y responsable de Turismo, si va a mantener a los directores de área. Cesarán todos los asesores, hay gente que no duerme porque no saben si seguirán de asesores y no tienen otra cosa en la vida, si llegarán otros asesores que sustituyan a los cuatro sanchistas que cesó Irene, si Javi Aguilera sustituirá a Juanra Aramburu.