Honradez. Por Fernando Santiago

Se la atribuye a Salvador de Madariaga la frase “la honradez es de cintura para arriba y la honestidad de cintura para abajo”. El alcalde saliente, José María González, se atribuye a sí mismo ambas cualidades. Nada podemos decir de la segunda, no interesa lo más mínimo su vida privada, allá cada cual. Sí se puede afirmar con rotundidad que ha sido un alcalde honrado, en el sentido de que no se ha beneficiado del cargo que ha ocupado hasta el día de hoy. Ha vivido conforme a sus puntos de vista, lo que le diferencia de muchos otros políticos, empezando por el líder de Podemos. Lo que ocurre es que hacer alarde de honradez deja un poco en evidencia a tanta gente que hubiera sido mejor decir : he cumplido con mi compromiso de vivir como vivía y estar solo ocho años. En ese sentido tanto Carlos Díaz como Teófila Martínez son personas honradas, por mucho que el propio Kichi haya querido sembrar la duda sobre la actual presidenta de la Autoridad Portuaria. Ambos fueron alcaldes honrados, lo dice alguien que les hizo una oposición sin contemplaciones. Digo más: estoy seguro que Bruno García será un alcalde honrado. Los dos primeros alcaldes de la democracia pudieron equivocarse en su gestión, pero ninguno se benefició del cargo. Cosa diferente se puede decir de la gestión de los fondos públicos. Carlos Díaz fue un gobernante austero, lo que no impidió que despilfarrase el dinero del Plan Andalucía 92(alguna sigue sin uso) y del rescate del puente en obras suntuarias mientras medio Cádiz vivía en casas apuntaladas “tú vives en un palacio de cristal y yo vivo en casa de mi suegra” le cantaron Los Príncipes Encantados. Algo parecido podríamos decir de Teófila Martínez, que fue capaz de llevar a cabo obras de la magnitud del soterramiento a la vez que se tiraba el dinero en propaganda , en la pérgola de Santa Bárbara o las cuchipandas de Romaní pagadas por Aguas de Cádiz. Incluso a José María González le podríamos decir tras su alarde ¿cómo es que tenía viviendo de la política a más de 30 personas en la ciudad?¿eso no es tirar el dinero público?¿ha servido de algo más allá de dar de comer a unos cuantos camaradas? Entre los 13 concejales liberados y la legión de asesores, cientos de miles de euros del dinero de los gaditanos mal gastados, por mucho que presuma ¿Cómo podríamos calificar el hecho de que haya estado ocho años cobrando de la Diputación sin hacer absolutamente nada en esta institución?. Igualmente podríamos decir ¿cómo se selecciona a Alba del Campo para que gestione Eléctrica de Cádiz?¿cómo se permite que dilapide 7 millones de euros de esa empresa que habrán de restituir sus usuarios en el recibo de la luz ? Para tener la boca grande hay que tener el culo limpio.