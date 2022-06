Homenaje a Paco Rosado

Paco no fue mi amigo. Hubo momentos que nos llevamos mal, otros muy mal y otros no nos llevamos. Aún así , creo que es el autor que más he seguido, el que más cambios ha introducido en el carnaval. Todas y cada una de sus agrupaciones me parecieron maravillosas, desde Los Cruzados a El Bache. Sus pasodobles es de lo mejor del carnaval junto con la música del Noly, algunos de Juan Carlos y algunos de Martínez Ares, a mi modesto y desinformado parecer. Con el Gómez y Emilio hicieron las mejores chirigotas de la historia, también en mi equivocado parecer. Veníamos del Fletilla y Juan Rivero, algunas cosas de Juan Poce, pero la elegancia, el humor, los piropos de sus agrupaciones quedan para la historia.