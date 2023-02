Hágase la luz

En realidad ni me había fijado que no había iluminación extraordinaria, debe ser que no presto atención. Confieso que no le veo la importancia que algunos le han dado. No creo que nada mejore con la iluminación o empeore sin ella, si soy sincero. Dicho lo anterior: si los del Equipo de Gobierno quieren que los suyos ganen las elecciones lo mejor que harían de aquí a mayo es no cometer fallos, que todo vaya lo más tranquilo posible, que terminen lo que empezaron (plaza de España, Casa del Carnaval) y que David de la Cruz se la juegue con los demás. Pero si empiezan a cometer fallos le regalan argumentos al adversario, sobre todo porque creo que el punto débil del actual Ayuntamiento es la eficacia en la gestión.