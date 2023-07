Habló el buey y dijo mú

La capacidad de tonterías que puede decir un político en campaña tiende al infinito. Esta mujer Pilar González dice que va a ser la voz de Cádiz, mientras vive en Sevilla. Es extremeña pero como ha tenido tres hijas sevillanas eso le da carta de naturaleza. No se puede comparar con Marlaska, por favor, que puso una tanqueta. Su mejor argumento es que no ha encontrado rechazo cuando reparte propaganda. Lo que es no vivir en Cádiz. Pobrecita. Da hasta lástima.