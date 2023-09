Alfonso Guerra es el nuevo líder de la derecha

Tener siempre la misma opinión es de idiotas. Uno puede cambiar de opinión por la sencilla razón de que el mundo cambia, lo que conviene es ser honrado y decir el motivo por el que se ha cambiado de opinión. Ver a la derecha española jalear a Felipe González o a Alfonso Fuerra me divierte mucho, porque yo sí me acuerdo.¿Nadie recuerda el sectarismo de Guerra, como solo los que le eran adictos podían prosperar en el partido?¿nadie recuerda que los gobiernos de Felipe amnistiaron a Alfonso Armada? Me paro porque podría seguir hasta el infinito y más allá.

Comprendo que Leguina, Corcuera, Nicolás Redondo, Borbolla cambien de opinión. Comprendo que haya militantes del PSOE que no estén de acuerdo con medidas planteadas por Pedro Sánchez y lo digan, como Ramón Jáuregui.Me resulta de un oportunismo bochornoso que la derecha española se dedique a jalear a todo el que arremete contra Pedro Sánchez. Yo, en cambio, me acuero de la Ley Corcuera, por decir algo. No ser me olvida la ley de la patada en la puerta que provocó el famoso pasodoble de Los Borrachos. ¿Todos estos no tenían opiniones propias cuando estaban en el machito, cuando ocupaban puestos de responsabilidad? Entonces machacaban al adversario, actuaban con sectarismo, seguían las órdenes del partido. Ahora parece que les ha dado un repentino espíritu libre e indómito, cuando no tienen ningún cargo. Así que por favor, un poco de dignidad.