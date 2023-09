Guasap de muerte. Por Fernando Santiago

El inventor de los grupos de guasap ha preferido permanecer en el anonimato el reto de sus días, ante el temor de algún atentado contra su vida por los damnificados ante tamaño desatino para la privacidad. Antiguamente de los chismes se enteraba uno en el bar de la esquina, en el almacén del montañés del barrio , en el patio de vecinos o en la peluquería. Eran las redes sociales de hace años. La curiosidad natural de los ciudadanos se veía saciada en estos lugares. Ahora las peluquerías han sido sustituidas por “barber shop” a cuyo frente en Cádiz hay argentinos , uruguayos o marroquíes que no saben informar quién le ha puesto los cuernos a quién, el que le ha dejado su mujer o al que le ha tocado la lotería, por decir algo. Ya no hay almacenes de montañés, ahora todo es El Jamón . Ahora el bar del barrio se ha convertido en un gastrobar donde la ensaladilla la ponen en copa con una mayonesa al aroma de cilantro o con un huevo frito en lo alto . Ahora nos enteramos de las cosas por los grupos de guasap. Los más peligrosos son, dicen, los de padres de colegios, lugar donde se da rienda suelta contra los maestros que son, por lo que se ve, unos malvados que la han tomado con el hijo de uno, en lugar de los esforzados enseñantes a quienes nuestros padres siempre daban la razón cuando nos quejábamos “el profe me ha cogido manía”. Hay grupos de guasap del trabajo, del fútbol, de la peña cadista de turno, de los compañeros jubilados. De cualquier afinidad que a uno se le pueda ocurrir. Hay gente que solo usa los grupos de guasap para aquello para lo que fueron creados, otros que pegan una turra con vídeos mamarrachos o con opiniones políticas casi siempre extremas. Según parece hay un conflicto con un camarero de la cafetería del Puerta del Mal porque no acepta que en su teléfono particular se le incluya en un grupo de guasap del trabajo. LLORECA no contenta con pagar media jornada y obligar a trabajar jornadas completas, no pagar las horas extraordinarias, ahora pide tal dedicación que si no estás dispuesto a estar el día entero disponible en el grupo de guasap del curro, te despiden. Ya digo, el guasap lo carga el diablo. Ha habido miles de divorcios por su culpa , cuando han pillado a su pareja en conversación amorosa con el vecino/a o el compañero/a de trabajo. Hay miles de casos, usted mismo podrá recapitular . No solo tiene esa peligrosa consecuencia sino que ahora te pueden despedir si no estás disponible día y noche para que tu jefe te ordene jornadas extraordinarias, doblar turnos o cualquier otra cosa. Lo mejor es volver a los móviles Nokia, que sirven solo para hablar por teléfono. Te ahorras mil euros , además de evitar la tentación . Hay adelantos que no son tales.