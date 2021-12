El Grupo Popuar vuelve a abandonar un pleno, esta vez de modo virtual

José López "el Purri", concejal de IU y bombero de profesión, tenía como mayor ilusión en su tiempo de concejal que la policía lo sacara a rastras de un pleno. No lo consiguió, más que nada porque no era capaz siquiera de hacer un pequeño discurso. Eso sí, en 12 años de concejal solo me fui de un pleno en una ocasión, porque Carlos Díaz no nos dejaba debatir una propuesta. A uno lo eligen para hablar en el pleno, no para irse de las instituciones. Esta actitud batasuna del Grupo Popuar del Ayuntamiento de Cádiz me parece absurda. Si quieren votar contra la retirada de distinciones, háganlo y lo explican. Pero ir se una forma de no tener argumentos.