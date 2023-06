Voy a decir una cosa a contrapelo de los odiadores de costumbre: me alegro de que José Antonio Griñán no vaya a entrar en la cárcel. Digo más, su sentencia es más política que jurídica. No puede prevaricar el que cumple una ley, en este caso del Parlamento de Andalucía. Griñán es un hombre íntegro. Otra cosa es que la idea de los ERE era un disparate en sí misma y el dinero se utilizó para montar una red clientelar.