Por supuesto creo que tanto Feijóo como Sánchez tienen todo el derecho del mundo a intentar la investidura con los medios legales y constitucionales que tengan a su alcance.Con transparencia, que todos los ciudadanos sepamos qué se negocia y a cambio de qué. No creo que Sánchez sea un malvado por hacer lo que está haciendo Feijóo. Ninguno podrá ofrecer aquello que no tiene en sus manos, ni la unidad de España ni un perdón general que elimine antecedentes. España es demasiado fuerte y sus instituciones tienen el vigor suficiente para garantizar la pervivencia de la ley.

Aznar me parece una mala persona, un tipo que saca lo peor de mí. Me remuevo cada vez que le escucho hablar. Eso sí, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo sin que el Gobierno le llame golpista. Si quiere convocar manifestaciones, no veo yo el peligro por ningún lado. Puede ser irresponsable, pero es legítimo. Igual que se convocan manifestaciones para cualquier otro asunto. Seamos cuidadosos con las palabras. El Gobierno más que nadie.