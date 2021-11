Gobernadores civiles

El pobre de José Pacheco no tiene cara de gobernador, no habla como un gobernador y no actúa como un gobernador. Me lo imagino sufriendo con un papel que no es el suyo, fuera de lugar, con cara de circunstancias, agobiado con los dispositivos policiales, la UIP, los cortes de carreteras, los disturbios, los antidisturbios, los contenedores, los pasamontañas y todo lo que lleva un conflicto. Sanz Pastor o incluso Javier De Torrente eran gobernadores-gobernadores. Pacheco está como un pez fuera del agua. Encima se ha tragado el marrón de la tanqueta como si se hubieran matado a decenas de manifestantes.