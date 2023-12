El Giro Garófano. Por Fernando Santiago

Debería ser a finales de 1981, al poco de llegar yo a la Diputación. Estaba en el pasillo donde se ubicaban los despachos de los diputados junto con un joven militante del PSOE, Paco Cabaña, a la espera cada uno de ver a un diputado diferente. En eso vimos salir a un viejo funcionario del despacho de Rafael Garófano , que al poco volvió a entrar provisto de unas enormes tijeras, oímos unas voces y entramos corriendo, vimos al viejo funcionario, el Capitán le llamaban, que pretendía clavarle las tijeras en el cuello a Garófano, conseguimos tirar al suelo al funcionario con lo que pudimos evitar males mayores. Allí comenzó una amistad con Rafael que ha perdurado a avatares políticos y todo tipo de incidencias. Viví en la Diputación su impulso para cambiar el nombre de la Institución Generalísimo Franco a Institución Provincial Gaditana, su decisión de dignificar el trabajo que hacían los curas en Valcárcel y las monjas en la IPG con un contrato de trabajo individual en lugar del acuerdo con las respectivas órdenes religiosas, lo que le valió su fama de anticlerical en lo que yo veía su espíritu laico y racional. La llegada de Alfonso Perales a la Diputación provocó su primera purga, con su vuelta a las clases en el instituto. Luego me lo encontré como concejal, él del Equipo de Gobierno de Carlos Díaz, yo en la oposición de Izquierda Unida. Le encomendaron la Policía Local después del escándalo de los robos de electrodomésticos por algún agente corrupto. Cada día preguntaba cuántas denuncias se habían puesto que no fueran de tráfico, función que ha olvidado la policía. Luego tuvo Cultura y Urbanismo. Vivió como portavoz la crisis del grupo socialista. Era un adversario dialéctico terrible. Recuerdo un tumultuoso pleno donde se iba a externalizar el servicio de limpieza de los colegios, con las trabajadoras entre el público. Al yo defender que siguiera ofreciéndose el servicio desde lo público a pesar de comprender la intención del Equipo de Gobierno me replicó “tendrá usted que resolver su conflicto entre el corazón y la razón”, lo que señalaba su idea de la eficiencia en la gestión de los servicios públicos que tuvo hasta su muerte. En el Ayuntamiento se hizo cargo de todos los embolaos como la Gran Regata Colón 92 donde puso en marcha, por ejemplo, el sistema Park and Ride que iniciaron los laboristas ingleses para el acceso a las grandes ciudades. Como concejal de tráfico ideó un sistema para el giro a la izquierda desde la Avenida hacia el Paseo Marítimo que todo el mundo llamó “Giro Garófano”, ahora convertido en parada de taxis. Como presidente del Cádiz intentó llevar una gestión austera y rigurosa de un club de fútbol, asunto complicado en aquella época, al menos recuperó la inversión de 280 millones de pesetas que había realizado el Ayuntamiento para que el Cádiz no bajase a segunda B por aplicación de la nueva Ley del Deporte. Famoso aquel cuplé de Los Ricos: un día Garófano fue al estadio. Al terminar aquellos dos agitados años en el Cádiz nos regaló una camiseta a cada uno. En 1995 volvió a vivir otra purga, pasó un tiempo como asesor de Rafael Román en la Diputación y luego volvió a sus clases y sus libros. Hace 20 años le pedí que se incorporase a una tertulia televisiva que empezamos en Onda Luz, el Café del Correo, desde entonces nos alumbró con sus juicios certeros, su ironía, su facilidad para el pensamiento paradójico , sus opiniones agudas acerca de la historia y el urbanismo de la ciudad. Sus libros sobre historia, fotografía y el último sobre la maqueta quedarán para siempre. De manera especial, por su impacto, el relativo a las murallas de Cádiz. Una gran persona, un tipo inteligente y culto, más cariñoso de lo que la gente pudiera pensar. El día de su muerte ha coincidido con Antonio Burgos con quien mantenía profundas diferencias ideológicas pero con el que compartía el amor apasionado por la ciudad. Cádiz es hoy un poco peor.