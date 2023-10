Dar algo a cambio de otra cosa no es generosidad, es trueque, intercambio o como quieran . Si el PSOE le va a dar algún tipo de medida de gracia a los independentistas, más ventajas a los nacionalistas canarios, vascos, gallegos o valencianos, eso es un intercambio: yo te doy algo del común para que tú me des tu voto. Generosidad es cuando uno da algo sin esperar nada a cambio. No es el caso.