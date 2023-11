Cualquier juicio que se haga sobre el genocidio de Gaza por parte de Israel hay que empezarlo por el rechazo al ataque terrosita de Hamas . Así lo hicieron el otro día Juan Diego Botto y Jorge Drexler, así aparece en elescrito con miles de firmas publicado en los periódicos. Y así ha hecho el presidente del Gobierno de España. El que no reconozca de manera previa el vil asesinato de 1.200 civiles y el secuestro de otros 200 israelíes no tiene autoridad moral para hablar de la masacre que perpetra Israel en Gaza. Al que solo le importen unos muertos y no otros es un ser indecente y repugnante.