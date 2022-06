Gandores y perdedores del debate de ayer

Ayer hubo debate en TVE con los seis candidatos a la presidencia de la Junta. Es decir, pudo participar Teresa Rodríguez a pesar de los intentos de IU-PCE para que no lo hiciese. No le hagan ustedes caso a los fanáticos de un partido u otro que saltaron en tromba a decir que su candidato o candidata es mejor. Los que vieron el debate piensen mejor quién fue más útil para sus intereses, para obtener votos que a la postre es lo que se buscaba. Para mí fueron útiles: Juanma Moreno, Macarena Olona y Teresa Rodríguez. Fracasaron : Juan Espadas, Juan Marín e Inmaculada Nieto.

Juanma Moreno fue el único con corbata, con empaque de presidente. Jugó a ser moderado, a ofrecer imagen presidencial, a no alterarse por las críticas de los demás, y lo consiguió. El enredo de los datos sobre si hay más o menos sanitarios, más o menos docentes no creo que le llegue a la gente porque nadie tiene esa información contrastada, quedó turbio. La insistencia en que iba a seguir bajando los impuestos frente a Juan Espadas que le decía una y otra vez que no era verdad. Yo no he visto bajada alguno, si les soy sincero. Yo veo la sanidad mal, no sé si peor. Veo que faltan sanitarios, que los centros de salud están colapsados. Veo como se cierran aulas en los colegios públicos. En resumen: buen debate para Juanma Moreno que salió airoso conforme a sus previsiones.

Macarena Olona fue útil para los suyos. Una demagogia absoluta, pero le habló a sus potenciales votantes con los mensajes que querían oír, sobre todo el alegato en defensa de los hombres. Hiriente con Juan Espadas al sacarle el tema de su mujer con lo de "la banda del wordperfect" por las cosas que dijo la mujer del candidato socialista en su comparecencia en la comisión de la FAFFE, lo que alteró por única vez en la noche al propio Espadas, aunque dudo yo que se enterasen del asunto más que una minoría.

Teresa Rodríguez en su primera intervención estuvo regular, mirando todo el rato a sus papeles, lo que da sensación de inseguridad. Pero en la réplica a Olona estuvo muy bien, cuando le dijo que ella no sabía si las mujeres tenían seguridad en Andalucía porque no vive aquí, o cuando dijo que Voz es el partido de los maltratadores y que siempre iba contra los más débiles, por su crítica a los emigrantes. Fue su mejor momento.

No creo que sea útil para Juan Marín dedicar todo el rato a realizar una defensa cerrada del gobierno porque a mi juicio beneficia a Juanma Moreno, que es el presidente. Al margen de lo que nos parezca la acción de gobierno, dudo que Marín captase ni un solo voto. Por si fuera poco ayer mismo se descolgó su paisano y portavoz de Ciudadanos, Sergio Moreno, criticándole .

A mí Inmaculada Nieto no me llega. No sé si es por su timbre de vos melifluo que parece una teresiana. No me pareció eficaz, ni siquiera cuanco quiso apuntarse la gestión de Yolanda Díaz. Una tontería: dijo en su primer intervención que había en Andalucía dos millones de mujeres víctimas de violencia machista. Es decir, la mitad de las mujeres andaluzas han sufrido violencia machista. No sé de dónde ha sacado ese dato, estaría bien que lo contase porque me parece increíble.

Y Juan Espadas, al que no le vi eficaz. Se jugaba más que ninguno y no estuvo a la altura. Quizás el único buen momento fue cuando le preguntó a Juanma Moreno si estaba contra la subida del salario mínimo, contra la subida de las pensiones o contra la generalización de los contratos indefinidos. Es decir, cuando se quiso ofrecer como el representante del Gobierno de España. El reto del tiempo no me pareció que lo hiciese bien ni creo que saliera del debate mejor de lo que entró.