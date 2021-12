Ganadores y perdedores

No hay que ser muy listo para ver que ha ganado Ruiz Boix y ha perdido Irene García. Con Ruis Boix ha ganado el pizarrismo, que ha colocado de número 2 a Alfonso Moscoso y ha situado en lugares estratégicos a los suyos(Mamen Sánchez, Fran González). Ganan los susanistas, que colocan en puesto clave a Ana Carrera, aunque Fernando López Gil no consigue nada. Pierden los seguidores de Irene García, que no consiguen el 46% que reclamaban y que verán cómo su ejército se licencia poco a poco según vaya perdiendo poder la exsecretaria provincial. Veremos en los próximos días si se produce algún acomodo en la Diputación del tipo de asesores que llegan y otros que se van, incluso en el propio organigrama de la Diputación y sus puestos de responsabilidad. Atentos.