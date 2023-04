Gaditano como tú. Por Fernando Santiago

Cantaba George Brassens “todos los imbéciles felices son de algún sitio”. No se atrevió a dar un paso más y citar a su propio pueblo, Sete, no fueran a lincharlo . De alguna manera es lo que pasa en Cataluña con Alberto Boadella, Arcadi Espada, Francesc Carrera, Félix Ovejero, Pericay y el resto que fueron capaces de enfrentarse al nacionalismo dominante. Le ha pasado a la chica de Cádiz, Begoña Suárez, cuando se grabó un vídeo para decir una evidencia: lo importante de una enfermera es que haga bien su trabajo, atienda con eficacia a los enfermos en el idioma que sea. De hecho ella trabajaba en el Vall D´Hebron. Cuando uno está enfermo quiere un cirujano con buen pulso y conocimientos de su profesión, sea musulmán, judío o protestante. Si Begoña Suárez había hecho su trabajo bien, que exprese un punto de vista no debe provocar un linchamiento como el que se le ha sometido. El nacionalismo trae estas cosas. La gente que es más de su pueblo que nadie termina por repudiar a quien no lo es. Es preciso recordar lo obvio: nadie elige el lugar donde nace, como mucho lo elige la madre, cuando puede. Incluso diría más: hay gente que nacieron y viven en la ciudad donde sus padres los trajeron al mundo, no tiene mucho mérito. Dijo Monchi tras recibir el título de Hijo Predilecto de San Fernando que estaba orgulloso de ser de La Isla: es de bien nacidos ser agradecidos y es una manera como otra cualquiera de resumir su felicidad por semejante título concedido por el Ayuntamiento, muy merecido por otra parte. Que le reconozcan a uno en su tierra es motivo de satisfacción, sea cual sea esa tierra . Por supuesto tiene mucho más mérito vivir en el lugar donde uno ha elegido, criar allí a sus hijos, establecer una residencia , pagar impuestos, cumplir como buen ciudadano. Se llama avecindarse. En realidad estar orgulloso de donde se ha nacido es como estar orgulloso de la propia raza, un asunto sobre lo que ninguna persona puede decidir. Una vez dijo la alcaldesa de Puerto Real que era más de su pueblo que el arroz con muergos, que debe ser lo más de lo más en lo que los cursis llaman “la Villa”. Pacheco decía “Me encanta Jerez” y Fermín del Moral fracasó bajo el eslogan “Gaditano como tú”, como ahora pretenden Beiro o Belgrano .Ya se sabe que el que no es cadista, cofrade y carnavalero es que no es de Cádiz, forma casposa de nacionalismo localista. Si alguien hace una crítica recibirá insultos y amenazas en esa cloaca donde corre toda la mierda de la sociedad, llamada redes sociales. Es mejor dejarse llevar por la masa, opinar lo de la mayoría . Se es más feliz a merced de la corriente. Sin saberlo, imitan a Vicente Aleixandre: “llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado”.